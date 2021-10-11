В Европе пенсионер покупает поездки на острова и кушает очень вкусно?

Темы дняТуризмВ Европе пенсионер покупает поездки на острова и кушает очень вкусно? автор - Дневник отчаянных пенсионеров Как вам нравится заголовок? Это не я придумал.Вернуться к статье13812НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаМолодец, автор,. Все верноЭБЭдуард БелозеровСвои свои. А в чем верно то? Вот я живу не в Европе и мне никакого интереса до их жизни нет. Почему бы не сравнить тогда с ОАЭ?ЭБЭдуард БелозеровА есть говорят, такая страна, Сингапур называется. Вот бы о ней всякого нехорошего кто написал.ГусЕнаВперед. Я была в Си нгапуре. Там КПД-до 80%. И если меньше 70-пинком в жопу на улицу. А тебя бы давно закатали в удобрение.ЭБЭдуард БелозеровДиректор, ты чего такая злая? Сылочку хоть дай а то как то все обманом с твоей стороны тянет. Все мы будем удобрением и ты будешь в свой срок. У нас КПД тоже дай бог при таком обеспечении и руководстве.саша дмитренкону не совсем так,,их менталитет-работа до гроба 24 часа в сутки)))ГусЕнаЯ не злая, я дураков и халявщиков не люблю. И твой первый пост мне ПОМНЮ.ГусЕнаЯ не вру никогда. Могу себе позволить.valerij gorelcionokМогу написать, если хотите. У меня там хорошая знакомая живёт. И почему Сингапур? Почему не с Зимбабве или Суринамом сравниваете? Чтобы сравнивать с Сингапуром, надо пахать как они, жить семьёй на 20 квадратных метрах и находится на полувоенной дисциплине всю жизнь. Хотите жить ВНЕШНЕ как они, вперёд!Олег СамойловСань, НЕ ври! НЕ 24 часа, а 35 часов в сутки! А то начал рассказывать - еще поверят люди! Как и япЁнцИ!NGNina GeyerВам это может показаться удивительным , но половина американцев даже не выезжают за пределы своего штата .Может в праздники едут к родственникам в другой штат. Любят недельные круизы вокруг Флориды . А тем более сейчас , никто не хочет куда - то ехать .( ковид) . Надо быть или богатым , или бедным , тогда сё в порядке .VGVasily GolovПенсионерка из Москвы заплатила 300 евро,слетала в Сербию,заплатила 35 евро за прививку Пфайзером. С нашей не поедешь за границу,не признают мир и острова.soylosanЭто проблемы островов а не пенсионеров. Прививка нужна чтобы болеть не слишком сильно и не сдохнуть. А для поездок покупают не прививку, а бумагу о ее введении. В том числе и пфазер или модерну. Это те кто действительно ездит по делам в европу и штаты, а не писульки пишет в интернетике.Александр НефеденковНекоторые страны, в том числе и Сербия признала "Спутник V". Глава МВД Сербии Александр Вулин даже привился "Спутником V".NGNina GeyerСегодня в новостях : В международном аэропорту Майами , была отмена 200 рейсов , т.к. пилоты отказались от вакцинации , многие из них не вышли по болезни (якобы ) , а других не допустили . Медсёстры увольняются из госпиталей - не хотят вакцинироваться .LSLiudmila SolodkoЛет 20-30назад западному пенсионеру и вправду жилось лучше нашего, но это и подстави ло им ногу, разленились совсем. Теперь на н их, как им казалось начнут работать мигранты, а вышло наоборо т, теперь они отдают свои деньги, ч тобы содержать толпы неграмотных и ленивых, так что нам им завидовать нечегоГусЕнаМигранты там работают вместо них. Ну не вместо пенсов, а вместо нынешних молодых.ЭБЭдуард БелозеровА вот в ОАЭ мигранты тоже работают и их больше чем коренного населения но местные не жалуются на жизнь.LSLiudmila SolodkoКак в том анекдоте, о мадам, если бы он работал ему и цены не было бы, в данном случае они. Но работать не хотят, от слова СОВСЕМ, живут на пособия и плодятся в геометрической прогрессииГусЕнаВы в Германию сьездите и ПОСМОТРИТЕ.Fialkaмигранты не работают, а сидят на шее у налогоплательщиков этих странЭБЭдуард БелозеровТы готова проспонсировать пенсионера? Золотой ты человек, богу за тебя молиться буду. Когда едем? И магнитик тебе привезу обязательно.LSLiudmila SolodkoНаверное это вам надо туда поехать, тогда и не будете здесь сказки дуракам рассказывать, я там бываю очень и очень часто0 но с каждым разом все неохотнее туда еду, от черноты прохода нет.LSLiudmila SolodkoНаверное это вам надо туда поехать, тогда и не будете здесь сказки дуракам рассказывать, я там бываю очень и очень часто0 но с каждым разом все неохотнее туда еду, от черноты прохода нет.ГусЕнаЯ там была и видела все собственными глазами. А ты лжешь, что там бываешь. Иначе бы пургу не несла.МНМатвеев НиколайПрисоединяюсь к вашей компании и кампании.ЭБЭдуард БелозеровЯ не против, компанией веселее. Вот директора гусену бы как то уломать а то она очень экономная, даже маленько жадная.ГусЕнаПретензии к родителяи.ГусЕнаТак и знала-кончится тем, что попросишь денех, ПобирушкаГусЕнаИдиоты всех стран, обьединяйтесь:)))ЭБЭдуард БелозеровЯ такой, нищий и убогий и к тому же престарелый альфонс привыкший жить за счёт добрых женщин. Презираю себя но черт возьми это так приятно.Fialkaя живу в Германии ,так что сказки оставьте себеГусЕнаИ что? В кафе, на таможне, на общественном транспорте работают немцы? Или, немцы в Управлении только? И улицы не метут? И под кустами изнасилованные немки валяются?Fialkaтурки ,которые имеют гражданство ,но не беженцы и улицы метут машины,и мусор собирают машины,на которых работают шоферами в основном немцы ,а вот мусорные тонны подтаскивают в основном туркиГусЕнаТурки давно уже полноправные граждане. Речь о беженцах-арабах.Fialkaвот ваши арабы и не хотят работатьГусЕнаНи одного белого не видела за баранкой ни одного такси или автобуса:))) Так же и на мусоровозках. Улицы меьут и вручную. Александр-плац, например. Вы либо лукавите, либо, просто меня хотите оскорбить. :)) Не получится.Fialkaмоя дочь работает в офисе такой фирмы,которая следит за чистотой,вывозом мусора и т.д. там нет ни одного беженца,только турки и то не шофера ,а подтягивают MülltonnenГусЕнаКаждому-свое...ГусЕнаС хрена они мои? Они ТВОИ:))) НУ, мож, лично ты им неинтересна:)))ГусЕнаПонятно, источник ОБС...Fialkaну с вами всё понятно,когда нет аргументов переходим на оскорбленияГусЕнаГранмамО, ваш посыл в чем? Как плохо живется пенсионерам в Европе?А особенно таким как вы-получающим еще и русскую пенсию? Как вас арабы притесняют? Эточтоб вам и вашим отпрыскам больше хватило, а мы не ехали?:)))Fialkaне волнуйтесь не получаю вашу пенсию, и я не гражданка России,но за Россию горой,в отличии от вас россиянки,которая вохваляет заграницуКремлебот ПутинаЕсли бы там мигранты работали вместо местных, то местным постоянно не повышали бы налоги для содержания мигрантов.ГусЕнаОдно другому немешает...Кремлебот ПутинаА Вы его к себе на работу пригласите. Пусть у человека будет шанс ЗАРАБОТАТЬ )))valerij gorelcionokМой друган там квартиру купил, для отдыха. Так вот, там два вида мигрантов. Одни получают долгую визу или вид на жительство, другие контрактную визу. По контр.визе приезжают в основном строители и прислуга из Бангладеш. Зарплата на стройках у них порядка 250 баксов. Ну а другие пускай попробуют получить их гражданство. Кстати, в ОАЭ 88% населения не граждане, в Катаре более 75%, в Кувейте 74% . Это всё их холопы.Кремлебот ПутинаНалоги повышают когда не могут дыры в бюджете заделать иными способами. А дыры там от, скажем так, несбалансированной и расточительской социальной политики в отношении приезжихvalerij gorelcionokУважаемая Fialka, я сам живу в Литве, и с этой жабой пупырчатой, по прозвищу ГусЕна, уже как то сталкивался. Она никого не слушает и не слышит. Не вступайте с ней в переписку, нервы берегите.valerij gorelcionokУважаемый Кремлебот Путина, с этой жабой пупырчатой, по прозвищу ГусЕна, уже как то сталкивался. Она никого не слушает и не слышит. Не вступайте с ней в переписку, нервы берегите.ГусЕнаТам и для месных социалка нехилая Не секрет, что немцы не хотят работать на низкоплачиваемых и тяжелых работах. Мой дядя -инженер-теплотехнк пять лет работал на их электростанции-там и полякии хохлы. Немцы только начальство. Вы мне хотите доказать что Меркель дура?:))))Это наши долбодятлы не понимают, что, нагнав дешевую рабочую силу, можно поднять экономику. Толтко немцы башку не дадут поднять чОрным, а мы сопли по метро размазываем...и бьем себя пяткой в грудь " русскым работы нету"....ГусЕнаПонабжало всякой швали из окраин России, пооучают российскую пенсию и еще хрюкают, швайныГусЕнаЗачем мне такие, работать не будет, только пиндеть. :)ГусЕнаПожалуйся в Спортлото, Паниковский. И червяка пузырчатого своего накорми травой:)))Fialkaспасибо, понятноvalerij gorelcionokМало того что жаба, так ещё и тупая. У меня 40 лет стажа, у жены 37. На сегодняшний день расчёт пенсий у нас такой. У меня 320евро у жены 370евро. Зимой квартира и услуги обходились около 240евро. Сейчас подняли электричество и газ на 60%. Попутешествуем? Кстати, в США только 5% населения имеет паспорта для пересечения границы.ГусЕнаСлушай ты, приебалт недорезанный, человек второго сорта, ты почему меня все время оскорбляешь? Оскорбляй свою жену старую. Или личинку свою на фото. Мне плевать какой у тебя стаж. Что заработал, то и получай. Вонючка.Кремлебот ПутинаПо-моему, Вы сперва полностью поддержали ВСЕ тезисы автора данного топика про тамошних пенсионеров, которые не только лишь все катаются как сыр в масле. Следовательно, социалки там хватает не только лишь на всех. Так все как два пальца обслюнявить объясняется: нынче дефицит рабочей силы и избыток вакансий. Следовательно, нет необходимости идти на ЛЮБУЮ работу за ЛЮБЫЕ деньги - можно позволить себе повыбирать то, что больше подходит. Думаю, Вы в своей организации не хватаетесь за первые подвернувшиеся заказы, хотя я могу ошибаться в этом случае, поэтому заранее прошу прощения. На примере своего города могу сказать: в части тяжёлой и условно "непристижной" работы у нас всё то же самое, что и в Германии, хотя 20-25 лет назад ситуация была в корне иной, когда действительно за воротами стояла очередь из желающих, и по этой причине в то время отстаивать свои права перед работодателем было весьма проблематично. Кто виноват в этом - можно спорить до посинения, Вашу аргументацию по этой проблеме я, в принципе, понял. Не скажу, что меня она хоть сколько-нибудь убедила, но тем не менее. За мигрантский кризис в Германии 2015 года ответственность несёт Меркель и её правительство, и это не обсуждается. Но в этой истории гораздо хуже другое: наши дефективные управленцы идут по тем же самым граблям, что и Меркель. Цитата: "наши долбодятлы не понимают, что, нагнав дешевую рабочую силу, можно поднять экономику." - Скажите, почему в нашей стране НЕТ сколько-нибудь известных государственных и политических деятелей среди бизнесменов? Ни в коем случае не говорю лично про Вас - это обозначение имеющейся в целом в данный момент ситуации в нашей стране. Я опять же интересуюсь имея перед глазами свой регион и город: один - в прошлом вице-президент в банке, другая - глава агрохолдинга на протяжении 20 лет. Но при всём при этом не могут они в управление территорией и живущими на ней людьми - хоть ты тресни! И прошедшие выборы в нашем городе это явили в полный рост. Хотелось бы верить, что ТАМ это тоже увидели и сделают соответствующие оргвыводы в ближайшее время.Кремлебот ПутинаНу это только практика покажет, как такие работают или, действительно, только языком чешут :)ГусЕнаУ меня был такой гоаорун. Из Луганска. Ох, намучилась. Тогда, еще своя сеть была.По три раза на дню "продаст"и как небывало лезет потом на глаза...Сколько помогала им...Одно дерьмо в ответ.ГусЕнаНе совсем поняла Вас ( отвлекаюсь на работу) , социалка там нерлохя, мы же только создаем капстррй. Почему производственники не в политике? Потому что производство отнимает все время. Дорогая рабочая сила, дефицит ее , дорогие энергоносители и сжатый рынок перепроизводства делают его низкорентабельным. У Вас дома чего нет из бытовой техники? По второму кругу уже меняем...Смысл в России изобретать свой Айфоню-рынок российский очень мал ...ГусЕнаДавно уж научилась разбираться в людях...Кремлебот ПутинаУ меня тоже имеется негативный опыт общения с теми из приезжих из очень ближнего, скажем так, зарубежья, кто несколько лет назад вдруг резко вспомнили, что они могут считаться "русскими" и поэтому аборигены таки обязаны платить им европенсии и еврозарплаты непонятно за какие такие былые трудовые заслуги и производственные подвиги перед этими самыми аборигенами.Кремлебот ПутинаНе менее уважаемый valerij gorelcionok, спешу Вас огорчить, но с Вашей оппоненткой я переписываюсь уже некоторое время как, так что нервы сберечь уже не получится ))) Ни к чему не призываю и ни на что не претендую, но у меня до сего момента получалось вести дискуссию с Вашей оппоненткой более-менее в рамках приличия, хотя я с ней расхожусь во мнениях по многим вопросам. С искренним уважением и пониманием к Вам и с пожеланиями здоровья и всех благ.ГусЕнаvalerij gorelcionok→ГусЕна11 октября, 14:30 Мало того что жаба, так ещё и тупая. У меня 40 лет стажа, у жены 37. На сегодняшний день расчёт пенсий у нас такой. У меня 320евро у жены 370евро. Зимой квартира и услуги обходились около 240евро. Сейчас подняли электричество и газ на 60%. Попутешествуем? Кстати, в США только 5% населения имеет паспорта... Еще Полагаете, "уважения и понимания " он заслуживает? :))))ГусЕнаОсобенно тронуло Ваше ..." понимание"...Олег СамойловТы хоть знаешь, ГДЕ Эмираты находятся? Писатель, ебенть!VGVasily GolovЕще.Сочи+Крым.Сколько предложений ночлега в частном секторе?Цены и условия приемлемые. Утром кофе и бутерброд. Хорватия.Тоже самое.Но 75 евро за сутки более 6000 руб.Разница в 2500 руб.Но там Европа и Средиземное море,а Черное.Хорошо,что там не требуют от россиян самоизоляции.ПЦР-тест отрицательный принимают.В чем ценовая разница.Там платят налог на доход от сдачи комнаты- 37%.Там цены выше.Кофе не 40 руб,а 2 евро.круосан- 25 руб .а 1 евро.ГусЕнаПерелет на спмолете Казань-Крым ( Мимферополь)- 4500 р.SSoberingЛафа в Европе и в США начала заканчиваться. Их разваливают.Александр Григорова наши вот бесплатно в санатории ездят и кушают посытней если не отдают всю пенсию внукамГусЕнаМама приятельницы сьездила на неделю в Сочи на путинскую десятку. Добавила 4 000.ЭБЭдуард БелозеровСпасибо великому венценосцу за десяточку а то бы и не знал как жить на пенсию, которую получаю благодаря ему. Я с вас угораю, радоваться путинской десятке при том что пенсии ежемесячно получаете копеечные. Да будь нормальная пенсия и я сам бы подарил ему десяточку на поездку в лес с другом.ГусЕнаЧто сказать-то хотел? Что нищеброд? Это твоя личная проблема.ЭБЭдуард БелозеровНу ты же не такая жестокая, как хочешь казаться. Сердце путинской патриотки доброе и ты не причинишь мне зла, я уверен. Ты же хорошая и всегда готова помочь хорошему человеку, такому как я, я уверен в этом.ГусЕнаЯ алфоонсов презираю.Александр Григороввполне нормально...да у нас номера даже в три звезды лучше чем во многих странахАлександр Григорова зачем же получали ? вы соплями исходите когда узнаете что трамп что то подкинул ..и желчью плюетесь когда наш Президент помогает намМНМатвеев НиколайАффтор! Нам уже 30 лет заказана поездка за бугор, правда, гвардельцы считают нас, пенсионеров, как иноагенты, когда начинают что то размышлять о нашей жизни. Так что твои потуги тщетны, не с чем сравнивать. А наболтать в пользу клерков у тебя похоже получилось.Александр Григоровэто кто же вас не пускает то ...оформляй загранпаспорт и вперед ....а врать нехорошо тем более так топорноГусЕнаВот БОЛТУН. 15 ЛЕТвесь мир наводнили русские туристы.МНМатвеев НиколайА ши-ши твои, но ты скряга как все олигархи, они лучше подавятся ценностями из СССР-РФ, чем отдадут на пользу стране, ведь РФ не их страна. А Григорьев из тех же кровей?ГусЕнаВ Тай летели 3 года назад на НГ-70% пенсионеры в самолете. И многие НЕ ПО ПЕРВОМУ РАЗУМНМатвеев НиколайТо-то и ураганы топят вокруг, даже у в РФLSLiudmila SolodkoТак зачем туда ехать, если можно с д ивана ой как порассуждать, все будут думать, что ты там и вправду побывалЭБЭдуард БелозеровЯ ставлю вопрос ребром, ты будешь спонсором моей поездки в Германию или так и останешься в моей памяти гусеной жлобкой? А то пенсионеры все живут хорошо, один я вот такой обделенный поездками в разные солнечные страны. Я тебя не брошу, не надейся.ЭБЭдуард БелозеровВесь мир наводнили китайские туристы, мы пока ещё не подарены Китаю. Не путай больше.ГусЕнаОпять совкодрочер то за народ бутербродом давится, то орет:" А какжедети":)))ГусЕнаЭто ты прям про себя:)))ГусЕнаПобирушка. Иди в эропутешествие:))))ГусЕнаДядя, китайскиХ по опрЕделению БОЛЬШЕ. А ни в Испании, ни в Италии, ни в Азии НЕ УЧИЛ БЫ ПЕРСОНАЛ русский, если бы было мало русскоязычных туристов. Но, логики, как и умишка у тебя нехватает...увы, это не купишь.ЭБЭдуард БелозеровНу если только прибором для эропутешествия будешь ты, злюка. Ладно, надо мне по делам уехать, не теряй.ГусЕнаСвою бабу удовлетвори хотя бы...:)))ГусЕнаЕго его мозги не пускают. Мы в Тае познакомились с парой-пенсионеры-он в МЧС рядовым мотрудником, она учитель физкультуры. Копят весь год, где-то поджимаются и на январские летают то в Тай, то во Вьетнам До пандемии это было.Александр Григороввсе верно и сейчас турки только открылись туда пенсионеры рванули и в Египет...так что врать тоньше надоАлександр Григоровгде я побы вал вы вряд ли успеете съездить ...не в обиду сказано да и загранпаспорт ужепятый поменялАлександр Григоровой насмешил убогое же у тебя мышление ты что думаешь что олигархи только и сидят в инете и беседуют с таки дебилом как тыLSLiudmila SolodkoА мне его и менять не надо, обиды нет, поездить и пожить две большие разницыАлександр Григоровконечно ..разве я пытаюсь оспорить этоКомментировать
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