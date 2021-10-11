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В Европе пенсионер покупает поездки на острова и кушает очень вкусно?

В Европе пенсионер покупает поездки на острова и кушает очень вкусно?

автор - Дневник отчаянных пенсионеров Как вам нравится заголовок? Это не я придумал.

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ГусЕна
Молодец, автор,. Все верно
Эдуард Белозеров
Свои свои. А в чем верно то? Вот я живу не в Европе и мне никакого интереса до их жизни нет. Почему бы не сравнить тогда с ОАЭ?
Эдуард Белозеров
А есть говорят, такая страна, Сингапур называется. Вот бы о ней всякого нехорошего кто написал.
ГусЕна
Вперед. Я была в Си нгапуре. Там КПД-до 80%. И если меньше 70-пинком в жопу на улицу. А тебя бы давно закатали в удобрение.
Эдуард Белозеров
Директор, ты чего такая злая? Сылочку хоть дай а то как то все обманом с твоей стороны тянет. Все мы будем удобрением и ты будешь в свой срок. У нас КПД тоже дай бог при таком обеспечении и руководстве.
саша дмитренко
ну не совсем так,,их менталитет-работа до гроба 24 часа в сутки)))
ГусЕна
Я не злая, я дураков и халявщиков не люблю. И твой первый пост мне ПОМНЮ.
ГусЕна
Я не вру никогда. Могу себе позволить.
valerij gorelcionok
Могу написать, если хотите. У меня там хорошая знакомая живёт. И почему Сингапур? Почему не с Зимбабве или Суринамом сравниваете? Чтобы сравнивать с Сингапуром, надо пахать как они, жить семьёй на 20 квадратных метрах и находится на полувоенной дисциплине всю жизнь. Хотите жить ВНЕШНЕ как они, вперёд!
Олег Самойлов
Сань, НЕ ври! НЕ 24 часа, а 35 часов в сутки! А то начал рассказывать - еще поверят люди! Как и япЁнцИ!
Nina Geyer
Вам это может показаться удивительным , но половина американцев даже не выезжают за пределы своего штата .Может в праздники едут к родственникам в другой штат. Любят недельные круизы вокруг Флориды . А тем более сейчас , никто не хочет куда - то ехать .( ковид) . Надо быть или богатым , или бедным , тогда сё в порядке .
Vasily Golov
Пенсионерка из Москвы заплатила 300 евро,слетала в Сербию,заплатила 35 евро за прививку Пфайзером. С нашей не поедешь за границу,не признают мир и острова.
soylosan
Это проблемы островов а не пенсионеров. Прививка нужна чтобы болеть не слишком сильно и не сдохнуть. А для поездок покупают не прививку, а бумагу о ее введении. В том числе и пфазер или модерну. Это те кто действительно ездит по делам в европу и штаты, а не писульки пишет в интернетике.
Александр Нефеденков
Некоторые страны, в том числе и Сербия признала "Спутник V". Глава МВД Сербии Александр Вулин даже привился "Спутником V".
Nina Geyer
Сегодня в новостях : В международном аэропорту Майами , была отмена 200 рейсов , т.к. пилоты отказались от вакцинации , многие из них не вышли по болезни (якобы ) , а других не допустили . Медсёстры увольняются из госпиталей - не хотят вакцинироваться .
Liudmila Solodko
Лет 20-30назад западному пенсионеру и вправду жилось лучше нашего, но это и подстави ло им ногу, разленились совсем. Теперь на н их, как им казалось начнут работать мигранты, а вышло наоборо т, теперь они отдают свои деньги, ч тобы содержать толпы неграмотных и ленивых, так что нам им завидовать нечего
ГусЕна
Мигранты там работают вместо них. Ну не вместо пенсов, а вместо нынешних молодых.
Эдуард Белозеров
А вот в ОАЭ мигранты тоже работают и их больше чем коренного населения но местные не жалуются на жизнь.
Liudmila Solodko
Как в том анекдоте, о мадам, если бы он работал ему и цены не было бы, в данном случае они. Но работать не хотят, от слова СОВСЕМ, живут на пособия и плодятся в геометрической прогрессии
ГусЕна
Вы в Германию сьездите и ПОСМОТРИТЕ.
Fialka
мигранты не работают, а сидят на шее у налогоплательщиков этих стран
Эдуард Белозеров
Ты готова проспонсировать пенсионера? Золотой ты человек, богу за тебя молиться буду. Когда едем? И магнитик тебе привезу обязательно.
Liudmila Solodko
Наверное это вам надо туда поехать, тогда и не будете здесь сказки дуракам рассказывать, я там бываю очень и очень часто0 но с каждым разом все неохотнее туда еду, от черноты прохода нет.
Liudmila Solodko
Наверное это вам надо туда поехать, тогда и не будете здесь сказки дуракам рассказывать, я там бываю очень и очень часто0 но с каждым разом все неохотнее туда еду, от черноты прохода нет.
ГусЕна
Я там была и видела все собственными глазами. А ты лжешь, что там бываешь. Иначе бы пургу не несла.
Матвеев Николай
Присоединяюсь к вашей компании и кампании.
Эдуард Белозеров
Я не против, компанией веселее. Вот директора гусену бы как то уломать а то она очень экономная, даже маленько жадная.
ГусЕна
Претензии к родителяи.
ГусЕна
Так и знала-кончится тем, что попросишь денех, Побирушка
ГусЕна
Идиоты всех стран, обьединяйтесь:)))
Эдуард Белозеров
Я такой, нищий и убогий и к тому же престарелый альфонс привыкший жить за счёт добрых женщин. Презираю себя но черт возьми это так приятно.
Fialka
я живу в Германии ,так что сказки оставьте себе
ГусЕна
И что? В кафе, на таможне, на общественном транспорте работают немцы? Или, немцы в Управлении только? И улицы не метут? И под кустами изнасилованные немки валяются?
Fialka
турки ,которые имеют гражданство ,но не беженцы и улицы метут машины,и мусор собирают машины,на которых работают шоферами в основном немцы ,а вот мусорные тонны подтаскивают в основном турки
ГусЕна
Турки давно уже полноправные граждане. Речь о беженцах-арабах.
Fialka
вот ваши арабы и не хотят работать
ГусЕна
Ни одного белого не видела за баранкой ни одного такси или автобуса:))) Так же и на мусоровозках. Улицы меьут и вручную. Александр-плац, например. Вы либо лукавите, либо, просто меня хотите оскорбить. :)) Не получится.
Fialka
моя дочь работает в офисе такой фирмы,которая следит за чистотой,вывозом мусора и т.д. там нет ни одного беженца,только турки и то не шофера ,а подтягивают Mülltonnen
ГусЕна
Каждому-свое...
ГусЕна
С хрена они мои? Они ТВОИ:))) НУ, мож, лично ты им неинтересна:)))
ГусЕна
Понятно, источник ОБС...
Fialka
ну с вами всё понятно,когда нет аргументов переходим на оскорбления
ГусЕна
ГранмамО, ваш посыл в чем? Как плохо живется пенсионерам в Европе?А особенно таким как вы-получающим еще и русскую пенсию? Как вас арабы притесняют? Эточтоб вам и вашим отпрыскам больше хватило, а мы не ехали?:)))
Fialka
не волнуйтесь не получаю вашу пенсию, и я не гражданка России,но за Россию горой,в отличии от вас россиянки,которая вохваляет заграницу
Кремлебот Путина
Если бы там мигранты работали вместо местных, то местным постоянно не повышали бы налоги для содержания мигрантов.
ГусЕна
Одно другому немешает...
Кремлебот Путина
А Вы его к себе на работу пригласите. Пусть у человека будет шанс ЗАРАБОТАТЬ )))
valerij gorelcionok
Мой друган там квартиру купил, для отдыха. Так вот, там два вида мигрантов. Одни получают долгую визу или вид на жительство, другие контрактную визу. По контр.визе приезжают в основном строители и прислуга из Бангладеш. Зарплата на стройках у них порядка 250 баксов. Ну а другие пускай попробуют получить их гражданство. Кстати, в ОАЭ 88% населения не граждане, в Катаре более 75%, в Кувейте 74% . Это всё их холопы.
Кремлебот Путина
Налоги повышают когда не могут дыры в бюджете заделать иными способами. А дыры там от, скажем так, несбалансированной и расточительской социальной политики в отношении приезжих
valerij gorelcionok
Уважаемая Fialka, я сам живу в Литве, и с этой жабой пупырчатой, по прозвищу ГусЕна, уже как то сталкивался. Она никого не слушает и не слышит. Не вступайте с ней в переписку, нервы берегите.
valerij gorelcionok
Уважаемый Кремлебот Путина, с этой жабой пупырчатой, по прозвищу ГусЕна, уже как то сталкивался. Она никого не слушает и не слышит. Не вступайте с ней в переписку, нервы берегите.
ГусЕна
Там и для месных социалка нехилая Не секрет, что немцы не хотят работать на низкоплачиваемых и тяжелых работах. Мой дядя -инженер-теплотехнк пять лет работал на их электростанции-там и полякии хохлы. Немцы только начальство. Вы мне хотите доказать что Меркель дура?:))))Это наши долбодятлы не понимают, что, нагнав дешевую рабочую силу, можно поднять экономику. Толтко немцы башку не дадут поднять чОрным, а мы сопли по метро размазываем...и бьем себя пяткой в грудь " русскым работы нету"....
ГусЕна
Понабжало всякой швали из окраин России, пооучают российскую пенсию и еще хрюкают, швайны
ГусЕна
Зачем мне такие, работать не будет, только пиндеть. :)
ГусЕна
Пожалуйся в Спортлото, Паниковский. И червяка пузырчатого своего накорми травой:)))
Fialka
спасибо, понятно
valerij gorelcionok
Мало того что жаба, так ещё и тупая. У меня 40 лет стажа, у жены 37. На сегодняшний день расчёт пенсий у нас такой. У меня 320евро у жены 370евро. Зимой квартира и услуги обходились около 240евро. Сейчас подняли электричество и газ на 60%. Попутешествуем? Кстати, в США только 5% населения имеет паспорта для пересечения границы.
ГусЕна
Слушай ты, приебалт недорезанный, человек второго сорта, ты почему меня все время оскорбляешь? Оскорбляй свою жену старую. Или личинку свою на фото. Мне плевать какой у тебя стаж. Что заработал, то и получай. Вонючка.
Кремлебот Путина
По-моему, Вы сперва полностью поддержали ВСЕ тезисы автора данного топика про тамошних пенсионеров, которые не только лишь все катаются как сыр в масле. Следовательно, социалки там хватает не только лишь на всех. Так все как два пальца обслюнявить объясняется: нынче дефицит рабочей силы и избыток вакансий. Следовательно, нет необходимости идти на ЛЮБУЮ работу за ЛЮБЫЕ деньги - можно позволить себе повыбирать то, что больше подходит. Думаю, Вы в своей организации не хватаетесь за первые подвернувшиеся заказы, хотя я могу ошибаться в этом случае, поэтому заранее прошу прощения. На примере своего города могу сказать: в части тяжёлой и условно "непристижной" работы у нас всё то же самое, что и в Германии, хотя 20-25 лет назад ситуация была в корне иной, когда действительно за воротами стояла очередь из желающих, и по этой причине в то время отстаивать свои права перед работодателем было весьма проблематично. Кто виноват в этом - можно спорить до посинения, Вашу аргументацию по этой проблеме я, в принципе, понял. Не скажу, что меня она хоть сколько-нибудь убедила, но тем не менее. За мигрантский кризис в Германии 2015 года ответственность несёт Меркель и её правительство, и это не обсуждается. Но в этой истории гораздо хуже другое: наши дефективные управленцы идут по тем же самым граблям, что и Меркель. Цитата: "наши долбодятлы не понимают, что, нагнав дешевую рабочую силу, можно поднять экономику." - Скажите, почему в нашей стране НЕТ сколько-нибудь известных государственных и политических деятелей среди бизнесменов? Ни в коем случае не говорю лично про Вас - это обозначение имеющейся в целом в данный момент ситуации в нашей стране. Я опять же интересуюсь имея перед глазами свой регион и город: один - в прошлом вице-президент в банке, другая - глава агрохолдинга на протяжении 20 лет. Но при всём при этом не могут они в управление территорией и живущими на ней людьми - хоть ты тресни! И прошедшие выборы в нашем городе это явили в полный рост. Хотелось бы верить, что ТАМ это тоже увидели и сделают соответствующие оргвыводы в ближайшее время.
Кремлебот Путина
Ну это только практика покажет, как такие работают или, действительно, только языком чешут :)
ГусЕна
У меня был такой гоаорун. Из Луганска. Ох, намучилась. Тогда, еще своя сеть была.По три раза на дню "продаст"и как небывало лезет потом на глаза...Сколько помогала им...Одно дерьмо в ответ.
ГусЕна
Не совсем поняла Вас ( отвлекаюсь на работу) , социалка там нерлохя, мы же только создаем капстррй. Почему производственники не в политике? Потому что производство отнимает все время. Дорогая рабочая сила, дефицит ее , дорогие энергоносители и сжатый рынок перепроизводства делают его низкорентабельным. У Вас дома чего нет из бытовой техники? По второму кругу уже меняем...Смысл в России изобретать свой Айфоню-рынок российский очень мал ...
ГусЕна
Давно уж научилась разбираться в людях...
Кремлебот Путина
У меня тоже имеется негативный опыт общения с теми из приезжих из очень ближнего, скажем так, зарубежья, кто несколько лет назад вдруг резко вспомнили, что они могут считаться "русскими" и поэтому аборигены таки обязаны платить им европенсии и еврозарплаты непонятно за какие такие былые трудовые заслуги и производственные подвиги перед этими самыми аборигенами.
Кремлебот Путина
Не менее уважаемый valerij gorelcionok, спешу Вас огорчить, но с Вашей оппоненткой я переписываюсь уже некоторое время как, так что нервы сберечь уже не получится ))) Ни к чему не призываю и ни на что не претендую, но у меня до сего момента получалось вести дискуссию с Вашей оппоненткой более-менее в рамках приличия, хотя я с ней расхожусь во мнениях по многим вопросам. С искренним уважением и пониманием к Вам и с пожеланиями здоровья и всех благ.
ГусЕна
valerij gorelcionok→ГусЕна11 октября, 14:30 Мало того что жаба, так ещё и тупая. У меня 40 лет стажа, у жены 37. На сегодняшний день расчёт пенсий у нас такой. У меня 320евро у жены 370евро. Зимой квартира и услуги обходились около 240евро. Сейчас подняли электричество и газ на 60%. Попутешествуем? Кстати, в США только 5% населения имеет паспорта... Еще Полагаете, "уважения и понимания " он заслуживает? :))))
ГусЕна
Особенно тронуло Ваше ..." понимание"...
Олег Самойлов
Ты хоть знаешь, ГДЕ Эмираты находятся? Писатель, ебенть!
Vasily Golov
Еще.Сочи+Крым.Сколько предложений ночлега в частном секторе?Цены и условия приемлемые. Утром кофе и бутерброд. Хорватия.Тоже самое.Но 75 евро за сутки более 6000 руб.Разница в 2500 руб.Но там Европа и Средиземное море,а Черное.Хорошо,что там не требуют от россиян самоизоляции.ПЦР-тест отрицательный принимают.В чем ценовая разница.Там платят налог на доход от сдачи комнаты- 37%.Там цены выше.Кофе не 40 руб,а 2 евро.круосан- 25 руб .а 1 евро.
ГусЕна
Перелет на спмолете Казань-Крым ( Мимферополь)- 4500 р.
Sobering
Лафа в Европе и в США начала заканчиваться. Их разваливают.
Александр Григоров
а наши вот бесплатно в санатории ездят и кушают посытней если не отдают всю пенсию внукам
ГусЕна
Мама приятельницы сьездила на неделю в Сочи на путинскую десятку. Добавила 4 000.
Эдуард Белозеров
Спасибо великому венценосцу за десяточку а то бы и не знал как жить на пенсию, которую получаю благодаря ему. Я с вас угораю, радоваться путинской десятке при том что пенсии ежемесячно получаете копеечные. Да будь нормальная пенсия и я сам бы подарил ему десяточку на поездку в лес с другом.
ГусЕна
Что сказать-то хотел? Что нищеброд? Это твоя личная проблема.
Эдуард Белозеров
Ну ты же не такая жестокая, как хочешь казаться. Сердце путинской патриотки доброе и ты не причинишь мне зла, я уверен. Ты же хорошая и всегда готова помочь хорошему человеку, такому как я, я уверен в этом.
ГусЕна
Я алфоонсов презираю.
Александр Григоров
вполне нормально...да у нас номера даже в три звезды лучше чем во многих странах
Александр Григоров
а зачем же получали ? вы соплями исходите когда узнаете что трамп что то подкинул ..и желчью плюетесь когда наш Президент помогает нам
Матвеев Николай
Аффтор! Нам уже 30 лет заказана поездка за бугор, правда, гвардельцы считают нас, пенсионеров, как иноагенты, когда начинают что то размышлять о нашей жизни. Так что твои потуги тщетны, не с чем сравнивать. А наболтать в пользу клерков у тебя похоже получилось.
Александр Григоров
это кто же вас не пускает то ...оформляй загранпаспорт и вперед ....а врать нехорошо тем более так топорно
ГусЕна
Вот БОЛТУН. 15 ЛЕТвесь мир наводнили русские туристы.
Матвеев Николай
А ши-ши твои, но ты скряга как все олигархи, они лучше подавятся ценностями из СССР-РФ, чем отдадут на пользу стране, ведь РФ не их страна. А Григорьев из тех же кровей?
ГусЕна
В Тай летели 3 года назад на НГ-70% пенсионеры в самолете. И многие НЕ ПО ПЕРВОМУ РАЗУ
Матвеев Николай
То-то и ураганы топят вокруг, даже у в РФ
Liudmila Solodko
Так зачем туда ехать, если можно с д ивана ой как порассуждать, все будут думать, что ты там и вправду побывал
Эдуард Белозеров
Я ставлю вопрос ребром, ты будешь спонсором моей поездки в Германию или так и останешься в моей памяти гусеной жлобкой? А то пенсионеры все живут хорошо, один я вот такой обделенный поездками в разные солнечные страны. Я тебя не брошу, не надейся.
Эдуард Белозеров
Весь мир наводнили китайские туристы, мы пока ещё не подарены Китаю. Не путай больше.
ГусЕна
Опять совкодрочер то за народ бутербродом давится, то орет:" А какжедети":)))
ГусЕна
Это ты прям про себя:)))
ГусЕна
Побирушка. Иди в эропутешествие:))))
ГусЕна
Дядя, китайскиХ по опрЕделению БОЛЬШЕ. А ни в Испании, ни в Италии, ни в Азии НЕ УЧИЛ БЫ ПЕРСОНАЛ русский, если бы было мало русскоязычных туристов. Но, логики, как и умишка у тебя нехватает...увы, это не купишь.
Эдуард Белозеров
Ну если только прибором для эропутешествия будешь ты, злюка. Ладно, надо мне по делам уехать, не теряй.
ГусЕна
Свою бабу удовлетвори хотя бы...:)))
ГусЕна
Его его мозги не пускают. Мы в Тае познакомились с парой-пенсионеры-он в МЧС рядовым мотрудником, она учитель физкультуры. Копят весь год, где-то поджимаются и на январские летают то в Тай, то во Вьетнам До пандемии это было.
Александр Григоров
все верно и сейчас турки только открылись туда пенсионеры рванули и в Египет...так что врать тоньше надо
Александр Григоров
где я побы вал вы вряд ли успеете съездить ...не в обиду сказано да и загранпаспорт ужепятый поменял
Александр Григоров
ой насмешил убогое же у тебя мышление ты что думаешь что олигархи только и сидят в инете и беседуют с таки дебилом как ты
Liudmila Solodko
А мне его и менять не надо, обиды нет, поездить и пожить две большие разницы
Александр Григоров
конечно ..разве я пытаюсь оспорить это

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