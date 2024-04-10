О преодолении своих страхов, общении и ведении бизнеса. Все боятся быть отвергнутыми, но не все пытаются побороть этот страх.
60 лайфхаков, которые помогут вам преодолеть страх перед отказом
Комментарии
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Алексей Рубин
Нет такого слова в русском языке "ЛАЙФХАК"! Есть "ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ"! Молодые "афтары"! Хватит уже юродствовать! Сколько нужно ещё плевков со стороны англоязычных держав в адрес нашей страны, чтобы упряменькие жертвы ЕГЭ перестали обезьянничать с их языка где надо и не надо?! Прочёл я этот идиотский англиканизм "лайфхак" в заглавии и... Не стал читать статью, которая, возможно, затрагивает интересные вопросы и могла бы являться предметом для обсуждения. Думаю, что не я один.
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