Пришла пора поговорить о ЧВК. Не об одной какой-то конкретной, которая на слуху последние пару лет, а в целом.
Нужны ли в России ЧВК?
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МГ
Малик Гумеров
Автор несмышленыш ? Не понимает что в рамках капитализма ЧВК это инструмент решения проблем и достижения целей !? СУдит , похоже , по "Вагнеру" , в упор нихера не видя что ЧВК до зубов вооруженная есть в каждой олигархической структуре ! Буржуинство через них решает свои вопросы , устраняет конкурентов , влияет на политику , и т.д.. А "Вагнер" - это эффективный инструмент на благо страны для решения вопросов в сферах куда официальную армию по разным причинам нельзя посылать !!! И против бендеровщины с 2014 г. первыми выступили "Вагноревцы" ! Армию России тогда еще нельзя было туда посылать ! ....
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