Неспешный разговор

20 832 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Прийма
    Господа, не забывайте, что Байконур находится не под Рязанью и потерять его можно в два счёта. Тут надо поступать оче..."Г-н Токаев, тепе...
  • Margarita Levina
    Апплодируем!!!40 миллионов евро...
  • Tania Еременко
    Да, все баи  - предатели , нельзя было помогать им! А наказать - надо и срочно!"Г-н Токаев, тепе...

Нужны ли в России ЧВК?

Пришла пора поговорить о ЧВК. Не об одной какой-то конкретной, которая на слуху последние пару лет, а в целом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
Автор несмышленыш ?  Не понимает что в рамках капитализма  ЧВК это инструмент решения проблем и достижения целей !?  СУдит , похоже , по &quot;Вагнеру&quot;  , в упор нихера не видя  что   ЧВК  до зубов вооруженная  есть в каждой олигархической структуре !   Буржуинство через них решает свои вопросы , устраняет конкурентов , влияет на политику , и т.д..                                                А &quot;Вагнер&quot; - это эффективный инструмент  на благо страны  для решения вопросов  в сферах  куда  официальную армию по разным причинам нельзя  посылать !!!                                                   И против бендеровщины с 2014 г.  первыми выступили &quot;Вагноревцы&quot; !    Армию России тогда еще нельзя было туда посылать ! ....
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх