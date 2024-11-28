На Сеул обрушился сильнейший за 100 лет снегопад

Как сообщает Reuters, столица Южной Кореи Сеул страдает от сильнейшего за 100 лет снегопада. Снег в городе идёт второй день, из-за аномальных осадков было отменено и задержано более 200 внутренних и международных авиарейсов, а также 99 рейсов на 76 маршрутах паромного сообщения, нарушена работа метро и поездов.