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На Сеул обрушился сильнейший за 100 лет снегопад

На Сеул обрушился сильнейший за 100 лет снегопад

Как сообщает Reuters, столица Южной Кореи Сеул страдает от сильнейшего за 100 лет снегопада. Снег в городе идёт второй день, из-за аномальных осадков было отменено и задержано более 200 внутренних и международных авиарейсов, а также 99 рейсов на 76 маршрутах паромного сообщения, нарушена работа метро и поездов.

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