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ФАС: "Свикс Хэлскеа" должна исключить необоснованные требования

ФАС: "Свикс Хэлскеа" должна исключить необоснованные требования

ФАС России выдала предупреждение компании "Свикс Хэлскеа" за отказ от контракта с "Фарм-Трэйд". Компании предписано изменить коммерческую политику, устранить необоснованные требования и пересмотреть заявку.

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