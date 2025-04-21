ФАС: "Свикс Хэлскеа" должна исключить необоснованные требования

ФАС России выдала предупреждение компании "Свикс Хэлскеа" за отказ от контракта с "Фарм-Трэйд". Компании предписано изменить коммерческую политику, устранить необоснованные требования и пересмотреть заявку.
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