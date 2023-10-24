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Бразильские банды отомстили за убийство лидера массовыми поджогами: «Рио в осаде»

Военизированные банды в Бразилии подожгли более 35 автобусов в Рио-де-Жанейро. Преступники также спалили четыре грузовика и поезд, очевидно, в отместку за убийство полицией высокопоставленного лидера военизированных формирований.

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