Сравнение производительности сети Bitcoin до и после халвинга

После достижения рекордного максимума в $109 000 в январе биткоин в настоящее время консолидируется около уровня $97 000, что указывает на продолжение текущего халвингового цикла, несмотря на возможность технической коррекции.
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