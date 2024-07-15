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Петербургский дневник

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Столтенберг отверг предложение Польши сбивать ракеты над территорией Украины

Столтенберг отверг предложение Польши сбивать ракеты над территорией Украины

Политика альянса остается неизменной Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на вопрос об идее Польши сбивать ракеты над Украиной заявил, что политика альянса будет оставаться неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт.

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