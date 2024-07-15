Столтенберг отверг предложение Польши сбивать ракеты над территорией Украины

Политика альянса остается неизменной Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на вопрос об идее Польши сбивать ракеты над Украиной заявил, что политика альянса будет оставаться неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии