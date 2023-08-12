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Монсон – о Емельяненко: «Я бы не хотел, чтобы Федор снова дрался»

«Майк Тайсон и Федор Емельяненко – оба легенды. Федор – лучший тяжеловес всех времен. Их бой был бы, конечно, зрелищным, но если быть честным, я бы не хотел, чтобы он снова дрался.

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