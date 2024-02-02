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100-летний ветеран: в боях Сталинградской битвы я был четырежды тяжело ранен

Участник Сталинградской битвы – 100-летний ветеран Александр Ширшов, который во время Великой Отечественной войны служил в пехоте, – рассказал РЕН ТВ, что в ходе тяжелых боевых действий за Сталинград получил четыре тяжелых ранения.

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