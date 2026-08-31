Банк России сохранит оценку влияния топливного рынка на инфляцию на уровне 1,5% в 2026 году

Банк России оставляет без изменений текущую оценку вклада ситуации на топливном рынке в инфляцию в стране в 2026 году, которая составляет 1,5 процентного пункта.
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