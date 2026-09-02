Ученые показали, что случится с Землей, если весь кислород пропадет на 5 секунд

Представьте на секунду, что кислород на Земле исчезает. Не на годы и не навсегда, а всего на пять секунд.
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Свежие комментарии
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Британские учёные ?
А что будет с планетой,если у всех учёных мира на пять секунд появиться мозг?
Пусть учёные посчитают и спрогнозируют - что будет, если все жители планеты пукнут одновременно?
Учёным делать нечего?! А кто финансирует подобные "исследования"?