Китай возьмет пространство между Землей и Луной под наблюдение — 30 космических аппаратов запустят к 2030 году

Китай будет мониторить область от низкой околоземной орбиты до расстояния около 2 млн километров от Земли Китай объявил о запуске международного научного проекта Earth-Moon Cube Constellation, в рамках которого будет создана распределенная группировка малых спутников для непрерывного изучения пространства между Землей и Луной.