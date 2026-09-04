Китай возьмет пространство между Землей и Луной под наблюдение — 30 космических аппаратов запустят к 2030 году

Китай будет мониторить область от низкой околоземной орбиты до расстояния около 2 млн километров от Земли Китай объявил о запуске международного научного проекта Earth-Moon Cube Constellation, в рамках которого будет создана распределенная группировка малых спутников для непрерывного изучения пространства между Землей и Луной.
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