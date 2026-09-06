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Эксперт Курочкин объяснил, стоит ли бояться прослушки умными колонками

Эксперт Курочкин объяснил, стоит ли бояться прослушки умными колонками

Умные колонки могут собирать информацию о голосовых командах и интересах пользователя, однако в обычной ситуации эти данные используются прежде всего для работы сервисов и персонализации рекламы.

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