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Закон, порядок, государство

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На Сахалине волонтеры организовали для военнослужащих армейского корпуса ВВО курс оказания первой медицинской помощи

На Сахалине волонтеры организовали для военнослужащих армейского корпуса ВВО курс оказания первой медицинской помощи

Бойцы имеют возможность на манекене отработать повороты головы и сгибание конечностей, остановку кровотечений с помощью жгутов и бандажей.

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