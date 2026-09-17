Роботизированные войны, гиперскорости и дефицит ресурсов: Каким ученые видят мир XXII века

В декабре 1900 года американское издание The Ladies’ Home Journal опубликовало прогноз инженера Джона Элфрета Уоткинса, попытавшегося заглянуть на столетие вперед.
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