Шоу-бизнес: Как живут и сколько зарабатывают уехавшие из России знаменитости: Земфира, Макаревич, Белый и др

Интерес зарубежной публики к беглым российским звездам с каждым годом ослабевает. Если несколько лет назад они пользовались вниманием и получали щедрые гонорары, то сегодня ситуация кардинально изменилась.
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