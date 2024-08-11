Что делать при введении режима КТО, рассказали в АТК Севастополя

В связи с проведением на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей контртеррористических операций и установлением соответствующего правового режима Антитеррористическая комиссия в городе Севастополе рекомендует гражданам при нахождении в зоне КТО соблюдать правила безопасности, которые помогут сориентироваться в текущей ситуации.
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