Что делать при введении режима КТО, рассказали в АТК Севастополя

В связи с проведением на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей контртеррористических операций и установлением соответствующего правового режима Антитеррористическая комиссия в городе Севастополе рекомендует гражданам при нахождении в зоне КТО соблюдать правила безопасности, которые помогут сориентироваться в текущей ситуации.