В Приморье 105 учащихся школ пополнили ряды «Юнармии»

В Приморье 105 учащихся школ пополнили ряды «Юнармии»

За время существования движения «Юнармия» в зоне ответственности обще-войсковой армии образовано порядка 70 отрядов, которые насчитывают свыше двух тысяч юнармейцев – учащихся школ.

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