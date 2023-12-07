В центре Владимира с 8 по 10 декабря пройдет ярмарка новогодних подарков

На ярмарке подарков во Владимире можно будет купить изделия ручной работы и фермерские продукты.С 8 по 10 декабря во Владимире, в Центре культуры и искусства на Соборной, пройдет ярмарка новогодних подарков.
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