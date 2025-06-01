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Жители российского города заявили об атаке вылетевшими из фуры беспилотниками

Жители российского города заявили об атаке вылетевшими из фуры беспилотниками

Жители города Оленегорск Мурманской области заявили об атаке беспилотниками, вылетевшими из фуры, которая была припаркована у местной заправки.

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