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"Он готовится": Зеленский "разгадал" план Путина — "спасёт только чудо"

"Он готовится": Зеленский "разгадал" план Путина — "спасёт только чудо"

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Ситуация в Сумской области обостряется — приграничные населённые пункты живут в напряжённом ожидании, ведь местные жители слушают не сводки украинского Генштаба, а всё более громкие звуки приближающихся боестолкновений.

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Комментарии
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Oleg Prauskov
Евро фашисты,запасаться памперсами, а не вооружайтесь!
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20 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Сначала в клетке по стране повозить. Потом почесить
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15 час.
Владимир Мешков
Зе уже живой труп... Imho
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11 час.
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