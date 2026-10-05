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Булатов о Максименко в «Спартаке»: «Сейчас нет доступных российских вратарей сильнее. Агкацева вряд ли получится забрать у «Краснодара»

Виктор Булатов считает, что «Спартак» вряд ли найдет замену вратарю Александру Максименко в РПЛ. – «Спартак» планирует продлить контракт с Максименко.

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