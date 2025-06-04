25 наборов, которыми хвастаются в интернете диванные выживальщики

В последние несколько лет тема выживания в дикой природе переживает небывалый подъем — многие считают себя экспертами, собирают немыслимые наборы, предположительно дающие вам шансы на выживаемость в дикой природе, а еще до хрипоты спорят в интернете, что они знают лучше, как надо.