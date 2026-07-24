В США медведь напал на туристку и ранил ее, защищая свою добычу

Бурый медведь напал на женщину во время пешего похода на юге Аляски, сообщает CBS News. В субботу, 18 июля, туристка шла по тропе вместе с подругой и тремя собаками и столкнулась с медведем на узком и заросшем участке маршрута в районе, известном как Медвежья долина.