Около трех километров дорог заасфальтируют в районе Сахзавода

За сезон в микрорайоне Южном заасфальтируют около трех километров дорог, что стало известно в ходе очередного выездного совещания по ремонту и содержанию дорог и благоустройству прилегающей к ним территории, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.