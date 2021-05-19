Около трех километров дорог заасфальтируют в районе Сахзавода

За сезон в микрорайоне Южном заасфальтируют около трех километров дорог, что стало известно в ходе очередного выездного совещания по ремонту и содержанию дорог и благоустройству прилегающей к ним территории, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.
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