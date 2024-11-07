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Российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту

Российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту

Фото: sciencexxi.com Новости дня за сегодня  сообщают о том, что российские ученые из биотех-лаборатории Neiry, в сотрудничестве с Московским государственным университетом, совершили революционный прорыв в области нейротехнологий.

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