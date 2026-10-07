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Царьград

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Dongfeng 4180 обошел КАМАЗ в продажах грузовиков в сентябре 2026

Dongfeng 4180 обошел КАМАЗ в продажах грузовиков в сентябре 2026

В сентябре 2026 года Dongfeng 4180 занял лидирующую позицию по продажам грузовиков в России, обойдя «КАМАЗ».

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