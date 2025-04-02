Сложный тест для тех, чье детсво прошло в СССР: угадайте советский мультфильм по цитате

Проверьте себя «Песенка мышонка»Советские мультфильмы любимы не одним поколением детей. Ничего удивительного, что практически каждый житель постсоветского пространства с легкостью может угадать, из какого произведения тот или иной кадр, или цитата.
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