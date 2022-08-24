Российские банки могут обязать возвращать переведенные мошенникам деньги

Кредитные организации, которые перевели денежные средства клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней должны вернуть ему всю сумму, передает РИА Новости со ссылкой на слова главы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадима Уварова.
Кредитные организации, которые перевели денежные средства клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней должны вернуть ему всю сумму, передает РИА Новости со ссылкой на слова главы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадима Уварова.
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