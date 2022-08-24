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Российские банки могут обязать возвращать переведенные мошенникам деньги

Российские банки могут обязать возвращать переведенные мошенникам деньги

Кредитные организации, которые перевели денежные средства клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней должны вернуть ему всю сумму, передает РИА Новости со ссылкой на слова главы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадима Уварова.

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