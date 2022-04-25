Царьград

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Больные почки или рак? Врач указал на опасный симптом по утрам

Больные почки или рак? Врач указал на опасный симптом по утрам

Как отметил врач в телеграм-канале, появление отёков может указывать на низкий белок в организме. "Белок в кровяном русле создаёт специальное онкоточеское давление, циркулируя по крови, тем самым задерживает жидкую часть крови в этом самом русле.

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