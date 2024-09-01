⛈ Ливни, град и грозы накроют Крым в ближайшие часы Также ожидается шквальный ветер скоростью 20-25 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
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⛈ Ливни, град и грозы накроют Крым в ближайшие часы Также ожидается шквальный ветер скоростью 20-25 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России по региону.