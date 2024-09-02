Протоиерей Вадим Антипин поздравил учеников школы № 55 с Днем знаний

Настоятель храма Пантелеимона обратился с напутствием к петрозаводским школьникам 2 сентября учащихся петрозаводской школы № 55 пришел поздравить необычный гость — настоятель храма святого великомученика и целителя Пантелеимона, протоиерей Вадим Антипин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии