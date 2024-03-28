Средства для дезинфекции и личной гигиены могут быть опасны для мозга

Нервные клетки головного мозга подвергаются риску из-за продуктов, обычно встречающихся в доме, таких как дезинфицирующие средства, соединения, содержащиеся в средствах личной гигиены, а также антипирены, часто используемые в мебели и электронике.
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