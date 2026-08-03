Африка впервые присоединится к лунной миссии Китая со своим прибором

Африка впервые примет участие в лунной программе Китая со своим научным прибором. Как сообщает газета Global Times, африканская космическая инициатива Africa2Moon намерена присоединиться к миссии Chang'e 8 на принципах открытости и инклюзивности.
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