Валерий Леонтьев скрывался под чужой фамилией и танцевал на табуретке

Певец Валерий Леонтьев стал звездой юбилейного концерта Игоря Крутого, затмив всех своих коллег. Зрители, заполнившие зал «Лайв Арены» 9 ноября, не сдерживали восторга, забрасывая певца цветами и не желая отпускать со сцены.