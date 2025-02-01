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Планета Пульс

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КС защитил право гражданина на компенсацию за лечение вне ОМС

КС защитил право граждан России на компенсацию за лечение вне ОМС Конституционный суд (КС) защитил право граждан России компенсировать расходы за лечение, проведенное вне программы обязательного медицинского страхования (ОМС), следует из материалов КС.

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