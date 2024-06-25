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Биомедицина и нейронауки: чего достигли страны БРИКС за последние годы?

Биомедицина и нейронауки: чего достигли страны БРИКС за последние годы?

Антибиотики и вакцины в России, нейронауки в Китае, биотехнологии в Иране, доклиническое тестирование в Бразилии, биоэкономика в ЮАР, генная терапия в ОАЭ и лечение рака в Индии — ученые из стран БРИКС+ рассказали о своих достижениях в биомедицине, биотехнологиях и нейронауках.

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