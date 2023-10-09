До еды, во время или натощак? Как принимать лекарства, чтобы они лучше усвоились

Прием большинства препаратов привязан ко времени приема пищи. По словам врача-гинеколога Екатерины Волковой, это важно не только для их лучшего усвоения и более качественного воздействия, но и для безопасности.
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