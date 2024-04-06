Соблюдение безопасной дистанции.Не, не слышали. ☝️☝️☝️ На месте уже работают сотрудники полиции. Соблюдайте ПДД, товарищи!.
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Соблюдение безопасной дистанции.Не, не слышали. ☝️☝️☝️ На месте уже работают сотрудники полиции. Соблюдайте ПДД, товарищи!.