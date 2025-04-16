Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Жан-Клод ван Дамм захотел прилететь в Россию послом мира

Жан-Клод ван Дамм захотел прилететь в Россию послом мира

Звезда американских боевиков Жан-Клод ван Дамм заявил о своем желании приехать в Россию. Видеоролик с его обращением к главе государства Владимиру Путину в своем Telegram-канале разместила журналистка Диана Панченко.

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