Себастьян Феттель: «Не понятно, что будет, если Россия просто перекроет газовый кран. Вопросов очень много»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель поделился мнением о проблеме роста цен во многих европейских странах.

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