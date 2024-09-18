Признаюсь честно, вчера наслаждался коллективной истерикой безумных нацистов.У офиса Зеленского есть целый набор своих ручных пропагандистов из числа нацистских дегенератов – Дикий, «Мадяр», «Снайпер говорять».
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