WSJ: Уиткофф может поехать в РФ после переговоров в Лондоне с властями Украины

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после переговоров в Лондоне на текущей неделе, в которых будут участвовать и представители властей Украины, может вновь отправиться в Россию.
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