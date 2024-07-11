Четверть россиян хотели бы видеть рекламу брендов Урала

Исследовательское агентство Magram MR и консалтинговое агентство PBN провели опрос, результаты которого показали, что каждый четвертый житель России хотел бы видеть региональные кампании брендов с упоминанием Урала.
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