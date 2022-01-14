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Может ли современный мужчина любить женщину?

Может ли современный мужчина любить женщину?

Есть популярная народная идея о том, что женщина не способна любить мужчину. Что женщина все время что-то от мужчины хочет в социальном смысле: шубу, колечко, чтобы довез до работы, прибил полочку, ребёнка, на Мальдивы, просто денег, в конце концов.

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