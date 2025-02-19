Раскрыта реакция Зеленского на переговоры в Эр-Рияде

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предположил, как отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на встречу делегаций России и США в Эр-Рияде.
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