Выкинувшая чемодан с телом сына пермячка рассказала о своих мотивах. «Убилa, чтобы он не был один»

Возившая тело сына в чемодане пермячка сказала, что убила его из-за коллекторовТелеграм-канал СУ СК России по Пермскому краю Суд Перми заключил под стражу Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве своего девятилетнего сына.
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