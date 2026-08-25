СИБУР увеличил затраты на оплату труда в Татарстане на 10%

В январе – июне 2026 года совокупные затраты на оплату труда предприятий СИБУРа в Татарстане – «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» – выросли до 20,4 млрд рублей, следует из консолидированной отчетности предприятий по МСФО.
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