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Татар-информ

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СИБУР увеличил затраты на оплату труда в Татарстане на 10%

СИБУР увеличил затраты на оплату труда в Татарстане на 10%

В январе – июне 2026 года совокупные затраты на оплату труда предприятий СИБУРа в Татарстане – «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» – выросли до 20,4 млрд рублей, следует из консолидированной отчетности предприятий по МСФО.

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