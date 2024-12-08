Украинский пленный сообщил об ударах боевиков по сдавшимся десантникам ВСУ

Военнослужащие ВСУ и украинские националисты попытались с помощью ночного беспилотника типа "Баба-яга" и 120-миллиметрового миномета уничтожить десантников из 95-й десантно-штурмовой бригады армии Украины, которые сдались в плен в Курской области.